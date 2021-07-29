調查指逾四成受訪者有意置業　美聯：部份人擬「套股換樓」

美聯物業今日（29日）公佈上月夥經絡按揭轉介進行的置業意向調查，結果顯示，有逾四成受訪者有意於下半年入市，當中擬入市作投資的比例佔逾四成，此比例持續上升；另外，近八成受訪者預料樓價走勢平穩向好，反映大部分市民對樓市感樂觀。

上述置業意向調查在6月25日至28日期間透過網上問卷進行，共收回1,112份問卷。入市意欲方面，約43.5%的受訪者表示有意入市，較對上兩次的同類調查的29.7%（去年11月）及29.3%（去年1月）出現明顯增幅。

美聯物業布少明預料，下半年樓價可再升9%，全年升 15% 。（吳穎霖攝）

逾四成受訪者打算買樓投資

至於入市目的，約40.7%的受訪者表示為投資，相關比例持續上升，在前年7月及去年1月的同類調查中，投資比例約兩成多，而去年11月則升至逾三成。

投資客比例明顯上升，據資料，反映投資者入市的「新住宅印花稅」今年上半年錄得1,837宗，較去年同期增近八成。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，近日股市較波動，投資者將資金轉投樓市避險的數量增加，刺激部份人擬「套股換樓」，不惜付辣稅入市。

樓價走勢方面，約77.9%受訪者均認為未來半年的樓價走勢平穩向好，約51%的受訪者更認為樓價會上升，比對上一次同類調查的20.8%（去年11月）比例大升。

對於後市表現，布少明預料下半年物業需求更見殷切，升約9%，料全年樓價升幅預測至約15%，當中，豪宅樓價全年可望升兩成。

對於市場對移民潮的憂慮，布少明指雖然二手市場不時出現「移民盤」，但此類盤源有較大的議價空間，故能迅速被市場吸納，故不擔心樓市會受移民潮影響。