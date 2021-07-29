置業調查︰逾半受訪者認為未來一年樓價上升

花旗銀行公布第二季市民置業意向調查，隨着疫情放緩，受訪者對樓市明顯恢復信心。逾半受訪者認為未來一年樓價上升，只有約一成受訪者看淡樓市，比例較上季少。

調查結果又顯示，認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔7%，比例與上季相若，仍較2012至2019年(即疫情前的八年以來)為高。

14%受訪者表示有興趣置業，比例較上季稍為回落。而按調查結果作推算，約49.5萬人於今年5至6月曾參觀樓盤，比上季上升近一成，可見在疫情好轉下有更多市民搜羅樓盤。

約五成受訪者表示家庭收入比支出多，較上季有近六成為少，近四成人認為收支剛好平衡，反映有閒餘資金的受訪者比例有所下跌。

是次調查於今年6月份進行，該月大部份日子錄得「本地零確診」，相信疫情大幅度好轉過來，令受訪者對樓市上揚充滿信心。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，2021年第二季市民對樓市恢復信心，逾半受訪者預期樓價在未來一年將上升，而認為是置業好時機的受訪者比例比疫情前持續處於較高水平。然而表示有閒餘資金的受訪者比例則有所下跌，或可解釋有興趣置業的受訪者佔比下調的其中一個原因。隨著疫情好轉，經濟有望更進一步復甦，我們建議有意置業的市民，應全面評估個人的財務狀況，配合合適的按揭方案，作好周詳的部署以實踐置業計劃。