炒新經濟股半年速賺首期　IT男「套股換樓」850萬買長沙灣新盤

不少港人選擇離開，也有人決定在港落地生根。在2013年來港讀書的杜先生（Raymond），畢業後選擇留港工作，一直從事資訊科技行業。他與任職投資銀行會計師的女朋友有結婚的打算，遂於今年3月份「上車」、斥約850萬元買入長沙灣新盤海珀一個兩房單位。是次入市涉及約160萬元首期連雜費，原來全靠他在股票市場的「斬獲」。

預100萬本金 食正去年新經濟股熱潮

投身社會短短數年，Raymond透露，他與女友每月收入合共約10萬元，現每月供樓支出約2.6萬元。他分享道，是次上車所用的首期資金，大部分來自去年投資股票市場的「斬獲」，除投資港股外，也有投資與醫療、電商、貸款有關的美股，實行多管齊下。

Raymond指，現時會轉向投資較中至大型的股票，同時會「做足功課」。（梁鵬威攝）

Raymond指，去年投放約100萬元作為在股票市場起步的本金，花了大半年時間，靠炒股賺了80多萬元。當中，思摩爾國際（06969）、阿里巴巴（9988）、赤子城科技（09911）等新經濟股均為他帶來「進帳」。

不過，投資往往不會一帆風順，Raymond指自己以前也有投資，不過大多是買細價股，而且虧損離場，去年3月份前仍損手數萬元。汲取教訓後，他指現時會轉向投資較中至大型的股票，同時會「做足功課」，先了解公司的潛力，再作部署。

股票市場有所「斬獲」，Raymond開始另有打算，睇準時機於今年3月份實行「套股換樓」，沽出價值逾170萬元的股票，「連本帶利」轉投樓市，買入新盤海珀單位。

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「深圳樓都買唔起啦，唯有買香港樓」

「其實我哋兩個都有諗過返上深圳投資（買樓）。」原來Raymond並非一早屬意買港樓。他有見深圳市發展快、機遇多，原本打算投資深圳物業。不過，據內媒去年報導指，深圳市的樓價較五年前大升逾八成，升幅為70個調查城市中排榜首，個別樓價已追平甚或超越香港。

「𠵱家深圳灣最貴的樓價，已經接近3萬人民幣一呎，即30萬人民幣一平方米；而次一級都要2萬人民幣一呎，即係約20萬人民幣一平方米。」最終Raymond因資金不足，決定放棄投資深圳物業。「深圳樓都買唔起啦，咁唯有買香港樓。」

「大城市嘅樓市，其實我都一定睇好。」他解釋，香港每年供應的單位數目有限、政府支援亦不足。加上內地人購買力強勁，若然等到中港兩地再通關，屆時住宅供不應求的情況將更嚴重。

以內地「深圳灣一號」每平方米近28萬計，則差不多要2.8萬元一呎，幾近超越香港樓價。（內房網安居客截圖）

女友：香港樓望樓好正常 你負擔得起咪唔使樓望樓

成功上車固然令人高興， 不過面對香港住宅單位的「奇則」，Raymond認為是一種考驗。他指，當初購買海珀時，因有感其交通方便、單位開則亦算「四四方方」，比較過市場上其他項目後決定入市。

「佢係四四方方，睇落幾好用，但拎個圖則返黎，研究點放傢俬嘅時候，就發覺真係好細。」原來，他當日參觀示範單位時，整體感覺不俗，惟收樓後，要決定如何擺放傢俬時，才發現空間很有限，部分位置有點「雞肋」，慶幸單位樓高3.5米，遂將衣櫃等儲物空間「向高空發展」。

而且單位屬於低層，外望景觀以樓景為主，Raymond女友認為，在港買樓出現「樓望樓」很正常，「你負擔得起， 咪唔洗樓望樓；你負擔唔起，咁都係無計。」