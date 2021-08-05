豪宅直擊｜南區赫蘭道12號屋7.2億沽　內地富商持貨4年大賺1.2億

超級豪宅屢錄高價成交個案。市場消息透露，近月市傳獲洽購至尾聲的南區赫蘭道11至12B號的12號洋房，最新落實透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式，以約7.2億元成功易手，是次成交呎價高達9.12萬元，新買家為一名本地用家。而原業主為一名內地富商，持貨僅約4年，帳面大賺約1.2億元或兩成。

早年作示範大屋 現況如同一手新樓

上述物業地盤面積約9,917平方呎，現為一幢樓高三層的洋房，實用面積約7,891平方呎，提供5間套房，洋房內設有電梯直達各樓層。據了解，該幢洋房早年被發展商恒基（0012）選定用作連裝修示範大屋，屋內裝修相當豪華，但過去多年洋房業主均為內地商人，甚少在上址居住，大屋如同處於「冰封」狀態，屋內裝修亦得以保持新淨，相當接近一手新樓的狀況。

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據代理提供的洋房內部相片，單位附有豪華裝修，地下樓層空間十足，面向私人花園及泳池的客飯廳位置，設有多塊落地玻璃，採光度充足，客廳放置至少5張梳化，飯廳則放一張大圓桌，可容納至少12人，飯桌上更設置水晶吊燈，至於連接地下與上層的樓梯則用上玻璃欄杆。

全屋設5間套房 主人房設書房

該幢超級洋房提供5間套房，當中一樓位置設有4間房間，而二樓全層則為主人套房，該層的書房同樣提供浴室，相信足夠讓業主再自行打造多一間睡房。

望南灣、舂坎灣開揚海景

至於該洋房的戶外空間亦相當充足，設有天台約1,550平方呎、平台約592平方呎，享有開揚景觀，望南灣、舂坎灣海景。而私人花園、泳池、前庭等位置，面積更達約4,917平方呎。地庫車房部分面積則約1,689平方呎，可容納至少5部私家車。

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翻查資料，赫蘭道11至12B號由恒基發展，提供4幢洋房，每幢實用面積約7,834至10,977平方呎，該洋房項目在2010年7月開售，其中11號洋房在同年8月以6.6億元沽出，即創下當時全港一房洋房的成交價新高紀錄，實用呎價約6.01萬元。

曾由重慶富商持有 多次抵押加按

至於最新成功易手的12號洋房，最早在2011年3月由發展商一手賣出，當時成交價5.47億元，實用呎價高達約6.92萬元，為當時項目呎價最貴的洋房。當時的買家為重慶富商、天來控股集團董事長安晉辰，不過隨後安晉辰多次抵押洋房加按，直至2016年底，該洋房終透過「賣殼」形式，以6億元售予另一蔡姓內地富商。

四年前6億轉售另一內地富商

該名蔡姓富商購入洋房後，在2017年即以7.4億元放售物業，而近月豪宅市況轉旺，叫價更一度升至8億元。最終該洋房新近落實以7.2億元易手，即該名內地富商業主持貨約4年，帳面大賺約1.2億元或兩成，賺幅相當可觀。