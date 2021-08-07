單位直擊｜好運中心改則戶558萬易手　業主SSD期滿即沽僅賺18.2萬

樓價逼近歷史高位，二手成交暢旺。不過，暢旺歸暢旺，現時轉手單位不擔保大幅獲利。沙田好運中心新近錄得一宗中層一房戶成交，原業主帳面獲利不足20萬元。

上述單位為楓林閣中層E室，實用面積約348平方呎，望內園景，單位本為兩房戶，惟原業主曾作間隔改動，將單位改成一房一廳間隔。單位新近以558萬元易手，折合呎價16,034元。利嘉閣區域董事郭建民透露，單位約於1個月前開始放租，原叫價560萬元，直至近日獲區內用家接洽，議價後減價2萬元，以558萬元成交。

持貨3年僅僅賺18.2萬 代理：戶型改動一般不影響轉手價

據悉，原業主於2018年1月，以約539.8萬元購入上述單位，持貨3年後SSD期滿即沽，是次轉手帳面獲利僅約18.2萬元，物業期內輕微升值約3.4%。有別於一般單位，上述單位曾作間隔改動更改戶型，令人擔心自行改則會否成為單位升值少之原因。郭建民指，戶型改動一般不影響轉手價，因買家一般只關心間隔是否合手，上述單位升值較幅度少主要原因為持貨期短，變相升幅不會太大。據代理提供相片，單位間隔方正並且簇新企理，單位放售時已交吉，買家可隨即入伙。

【成交單位直擊】

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好運中心位於沙田橫壆街1至15號，由8座住宅大廈組成，合共提供1,400伙，樓齢38年。屋苑鄰近沙田港鐵站，步行路程約4分鐘。據了解，屋苑現時約有52個單位放售，叫價由520萬元起。