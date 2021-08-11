內地生租樓潮　刺激大學鄰近地區住宅租賃上升

隨着本港疫情回穩，各大專院校陸續恢復實體授課，內地學生因需向學校提供在港住址證明，近月遂紛紛透過網上遙距方法物色租盤，準備來港升學，帶旺本港暑假租務市場，住宅租金連升三個月，創十七個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，據美聯數據資料，去年受疫情影響，租金累跌5.8%，而本年初開始穩定回升，7月份平均呎租35.36元，已連升三個月，累積上升約3.2%，並創十七個月新高，今年首七個月則累計上升約2.8%。

毗鄰大學地區的住宅租務個案，升幅尤為明顯，今年首七個月，按地區劃分，鄰近科技大學的將軍澳區，住宅租務個案較去年同期升32.6%；而理工大學附近的紅磡及公開大學所在的何文田區，分別按年升約26.9%及約26%；此外，鄰近中文大學的沙田、馬鞍山及大埔區則升13.1%；港島西區則升約12.3%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明（左）估計全年平均呎租有望上升約5%、旁為美聯物業首席分析師劉嘉輝。

月租1.5萬或以下細價租盤搶手

按租金水平劃分，今年首七個月１，月租1.5萬元或以下租務成交，比率錄約39.1%，對比2018年及2019年同期升逾三成；而月租逾兩萬元成交出現回落，最新錄約33.1%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，礙於疫情，不少內地學生需透過網上搵樓，以減少實體接觸。布少明又指，下半年有機會入伙新盤合共約11,184伙，包括將軍澳、屯門、紅磡區等，預料下半年租金未必會大升，僅平穩向上，估計全年平均呎租上升約5%，屬連跌兩年後回升。