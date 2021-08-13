傳新世界何文田瑧樺錄8宗撻大訂　擬明重推　銷監局：宜盡快公布

新世界（0017）旗下元朗新盤瑧頤，上周六（7日）上載成交紀錄冊，公布22宗撻大訂個案，整批單位於同日原價售出。有市場消息指，同系的何文田新盤瑧樺亦有出現類似情況，新增8宗撻大訂，據知將於本周六（14日）重新發售。

位於何文田佑滿街的瑧樺，已屆現樓，早前已沽清全數240伙單位。不過，日前記者接獲代理資料，指瑧樺新增8宗撻大訂個案，並可安排有興趣的準買家參觀現樓，單位將於周六重新推售。不過，截至周四（12日）傍晚，相關取消交易及重售資料均未見上載至一手住宅物業銷售資訊網。

8伙撻大訂涉及樓價總額逾4854萬

據消息指，該8伙撻大訂單位分布於項目高、中、低層，實用面積介乎208至447平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型，一律於2019年5月成交，售價由528.8萬至1140.1萬元，合共涉及樓價逾4,854萬元。據了解，發展商於剛過去周二（10日）向地產代理發布消息後，已安排客戶於8月11日至13日參觀現樓單位。

《香港01》記者於周二（10日）收到有關瑧樺撻訂消息後，遂以客人身份向區內代理預約參觀相關單位，翌日隨代理到瑧樺現樓參觀了3個單位，全程均有發展商代表隨行。於參觀單位期間，代理指，單位全屬撻訂貨，並提供相關8伙的平面圖、呎數及售價等資料供參考，出力推銷，「呢到（瑧樺）每呎賣2.4萬、2.5萬，隔離（另一新盤）賣緊2.8萬、2.9萬。」他更指單位會於周六再開賣。

惟截至周四傍晚，相關資料未有於公開平台發放。換言之，一般市民如非取得代理的通知，是無法得悉有關單位銷售事宜。

就撻訂單位及周六重售事宜，《香港01》向發展商新世界作書面查詢，截稿前未獲回覆。

賣方在合理可行時限 盡快公布取消成交資料

就上述做法，本報向一手住宅物業銷售監管局（銷監局）查詢，並獲回覆指，據《一手住宅物業銷售條例》（《條例》），賣方須於成交紀錄冊列出指明住宅物業的買賣合約的日期，並於與買方訂立買賣合約及取消成交的日期之後的一個工作日之內，將該日期記入項目的成交紀錄冊。

條例的上述要求，背後的精神是賣方在合理可行的時限內，盡快在成交紀錄冊公布成交以及取消成交的資料。在實際情況下，當原有買方與賣方協議取消買賣合約，賣方應盡快在切實可行時間內，在發展項目的成交紀錄冊中顯示原有買賣遭終結這事實。

如指明住宅物業的買賣合約在簽訂後交易再沒有進展一事，已記入成交紀錄冊，相關單位的價單及銷售安排維持不變、並亦已向公眾提供，則賣方無須等候三日才可再度要約出售該住宅物業。

參考新世界另一項目元朗新盤瑧頤，上周六（8月7日）早上突然更新成交記錄冊，上載22宗撻訂個案（全部單位的終止買賣日期均為8月6日），並於同日（7日）早上重新發售該22伙，全數沽清。有指準買家事先已獲安排參觀現樓示範單位。記者就此向銷監局查詢，當局回覆指，如發現有涉嫌違反《條例》的情況，會作出跟進調查。