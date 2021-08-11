何文田傲玟交樓無期　藝人陳家樂終止交易離場　料獲退款至少半億

高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，交樓日期一再延遲，新近再錄一宗終止交易個案，單位買家為藝人陳家樂，料他可獲退回全數樓價，涉額逾半億元。

陳家樂2019年首置入市

據成交記錄冊資料，傲玟昨日（10日）再錄一宗撻訂個案，為2座16樓B室，實用面積1,425平方呎，於2019年11月以5,045.2萬元招標成交，呎價35,405元。翻查資料，上述單位的買家為藝人陳家樂，他當時以180天現金付款計劃成交，即去年年中應已付清樓價。他當時以首置名義入市，涉及稅款約214萬元。

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不過，傲玟至今交樓無期，發展商早前已公布受影響之買家可選擇取消交易，發展商會按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。因此，是次陳家樂終止交易，估計可獲發展商全數退款，未計利息料涉至少5,045.2萬元。

自發展商宣布再延遲交樓後，傲玟至今累計已錄得5宗終止交易個案，涉及樓價總值逾2.18億元。自2019年11月開售以來，傲玟銷情緩慢，若扣除6伙（其中一宗為宣布延遲交樓前之撻訂）終止交易個案，合共僅賣出23個單位，佔整項目單位總數401伙不足6%。