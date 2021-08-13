元朗流業街住宅地收13份標書　長實、嘉華、信和等入標

新界西住宅用地獲多家發展商競投。元朗流業街與涌業路交界住宅地於今日（13日）中午截標，據現場所見，項目收至少13份標書。

就項目遞交標書的財團包括不少大型發展商，如長實集團（1113）、嘉華國際（0173）、信和置業（0083）等，其餘財團則有其士國際（0025）、爪哇集團（0251）、建灝地產、遠東發展（0035）、旭輝集團（0884）、佳明集團（1271）、莊士中國（0298）等。而靠投資舖位起家的大鴻輝集團，繼上次入標古洞地後，今次亦有派員遞交標書。

建灝：地形不規則發展難度增加

建灝地產集團林綺華表示，由於地皮較不規則，規劃需預留位置興建通道及住宅單位，難度增加，若投得地皮會主要發展低密度住宅。而嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇亦指出，該地皮地形較為不規則，但地皮面積較大，故仍會有很多發展空間，若中標將會興建低密度住宅。

佳明：地皮限制多 出價保守

至於佳明集團項目經理曾嘉敏表示，由於地皮限制較多，地積比率及建築物高度亦有一定限制，今次出價相對保守，並計劃發展低密度單位。

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估值4.7億至6.3億

上述元朗流業街與涌業路交界的住宅地皮，位於東頭工業區北面，鄰近香港駕駛學院、元朗舊墟，距離港鐵元朗及朗屏站不算近，區內基建配套一般。地盤面積約為16.37萬平方呎，指定作私人住宅用途，以地積比0.48倍計，最高可建樓面為7.86萬平方呎。

市場對地皮的估值介乎4.7億至6.3億元，即每呎樓面地價大約6,000元至8,000元。