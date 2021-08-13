樓價破頂｜近月連錄50宗新高個案　新界東、西兩房戶最標青

二手樓價指數於今日（13日）成功破頂，事實上近月各區已有多個屋苑，其樓價水平已連番突破，就算不是創下屋苑新高價，也屬創出同類戶型的新高水平。綜合市場資料，過去一個月市場出現至少50宗屋苑成交價、同類戶型成交價創新高的個案，料直接帶動樓價指數破頂。

近月新高個案以兩房戶為主

過去一個月錄得逾50宗破頂個案中，有逾30宗為屋苑個別戶型的新高價，主要涉及兩房單位，更大多數分布在新界東及新界西的屋苑。

其中位於新界東的屋苑今日也錄得相關個案。中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田大圍溱岸8號1座高層E室，實用面積508平方呎，採兩房間隔，日前以1,140萬元易手，成交價屬同類單位新高紀錄，也較市價高出超過5%，成交呎價22,441元。原業主於2012年以558萬元購入單位，持貨約9年，是次轉手帳面升值約104%。

溱岸8號兩房高市價5%沽

翻查資料，上月中溱岸8號另一個1座中層E室，面積與上述最新個案相同，但成交價僅約1,080萬元，呎價約21,260元。據了解，上述兩宗個案相差不足10層，但成交價卻相差多達60萬元，估計樓價已進一步攀升。

將軍澳慧安園兩房創新高

此外，將軍澳慧安園在本周內也錄得兩房戶創新高成交。該屋苑2座低層H室，實用面積413平方呎，採兩房間隔，座向西南方，享開揚景致，最初開價700萬元，其後反價至710萬元，議價後以705萬元成交，創屋苑分層兩房戶樓價新高。

新界西屯門、元朗兩房戶接連破頂

至於在對上一周率先升穿樓價高位的新界西區，本月也錄得創戶型新高價的成交個案，其中屯門聚康山莊3座高層D室兩房戶，放盤僅4日，即以672萬元沽出，創屋苑標準分層兩房戶的新高紀錄。成交價更較4個多月前同類戶型，高出57萬元或9.3%。

而元朗Yoho Town在上月也錄得一宗兩房戶創新高個案，單位為3座高層G室，實用面積約393平方呎，原業主索價738萬元，終獲外區首置客承接，以728萬元成功易手，為屋苑兩房戶新高紀錄。