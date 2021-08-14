青衣薈藍首輪推售143單位　傳已售出93伙

宏安地產旗下青衣薈藍今日（14日）發售143伙，入場費折實售價388.8萬元起。項目累收1,872票，以首輪發售共143伙計算，超額認購逾12倍，今早9時開始銷售，每組買家最多可購兩伙。



傳已售出93伙

市場人士指出，已售出93伙。

傳已沽出35伙

市場人士指出，截至今早10時55分，已沽出35伙。

傳暫沽14伙

據市場消息指出，薈藍暫沽出14伙。

中原陳永傑﹕出席客戶以用家為主

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場剛性需求龐大，薈藍提供開放式及一房單位，貨種簡單，而且樓價全低於1,000萬，可做高成數按揭，正好附合市場需要，加上交通便利，預計銷情理想，有機會即日沽清。同期亦有天水圍新盤推出，攤薄薈藍客源，估計有部份買家「兩邊抽」。

他進一步指出，客戶出席率約6成，用家為主，大部份為廿餘三十歲的年輕人。客源分布方面，新界客佔7成，九龍客佔2成，亦有部份港島客。

美聯布少明﹕客戶出席率近8成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席情況踴躍，出席率接近8成，由新界客源主導。

布少明稱，該行客戶出席率約8成，當中約有8成來自新界區，其餘為九龍及港島客；至於用家佔客源約7成，投資者佔3成，預計入伙後呎租可達60元水平，回報率約3厘。他補充，該行不乏買家有意購入2伙開放式戶型，擬作投資及自用，預算約為900餘萬元。

薈藍位處青衣寮肚路8號，合共提供320伙，單位實用面積由181至257平方呎，只提供開放式至一房戶型，其中181平方呎之開放式單位細絕青衣區。項目預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約17個月。

【薈藍連裝修示範單位】