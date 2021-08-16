青衣薈藍再度加推60伙　盡推開放式標準戶　折實均價24861元

宏安地產（1243）旗下青衣新盤薈藍過去周六首輪開售143伙全數沽清，周六（14日）及周日（15日）一連兩日加推單位，新一張6號價單提供60伙，全部為開放式標準戶，折實平均呎價24,861元，較周六晚上公布之5號價單高出5.4%。

價單6號推盡開放式標準戶

宏安地產執行董事程德韻表示，為回應市場訴求，項目上載6號價單，涵蓋60伙分層開放式單位，意味項目之所有分層開放式單位已推出價單。預料於短期內開售。

最新價單的60伙，實用面積由203至215平方呎，扣除最高15%優惠後，折實價由471.9萬至544.3萬元，折實呎價介乎22,797至26,295元。6號價單入場單位為3樓A02室，實用面積207平方呎，折實售價471.9萬元，折實呎價22,797元。

累推252伙 加價逾三成

項目自本月5日推出首張價單後，於短期內接連加推單位，累計推出252伙，佔總可售單位約78%，而與首張價單折實均價比較，項目自今已加價33%。

薈藍位處青衣寮肚路8號，合共提供320伙，單位實用面積由181至257平方呎，只提供開放式至一房戶型，其中181平方呎之開放式單位細絕青衣區。項目預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約17個月。