天水圍Wetland Seasons Bay暫收近6000票　擬本周末再加推

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，上周先後推出兩張價單。新地代理總經理胡致遠今（16日）表示，項目自上周二（10日）公布首張價單後，截至今日暫收近6,000票，計劃最快本周末加推第三張價單，擬推更多特色單位。

以早前推出的兩張價單，合共涉368伙計，即項目暫超額認購約15倍。胡致遠又指，參觀示範單位人數眾多，故參觀上作特別安排，市民可網上預約參觀，冀可有效分流。

新地會董事總經理謝文娟表示，為新地會的會員提供置業禮遇，包括會員買家於指定價單所規定之期間內，簽署第1期Wetland Seasons Bay臨時買賣合約，可享物業1％售價折扣優惠等。

新地代理總經理胡致遠指，截至今日（16日）Wetland Seasons Bay暫收近6,000票，旁為新地會董事總經理謝文娟。

早前新地推出參觀示範單位抽獎活動，每周送出一部iPad平板電腦，據謝文娟指，抽獎活動的參與人數累錄近1,000名會員，打算於本周進行首次抽獎。

位於濕地公園路1號的Wetland Seasons Bay第1期，提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。

項目上周公布首批245伙，面積介乎300至795平方呎，涵蓋一房至四房等9款不同戶型，發展商提供最高17.5%折扣，折實售價由455萬至1,124萬元，整批折實平均呎價13,698元。及後再加推123伙，折實平均呎價為14,093元。