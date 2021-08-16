減價吸客？屯門上嵐加推12伙　折實均價18807元　較上一批低7.5％

青衣新盤薈藍日前首度開售143伙，錄即日沽清，銷情理想，其他單幢新盤亦趁勢加推。建灝地產屯門新盤上嵐，今日（16日）公布新一張價單第4號，涉12伙，折實平均呎價18,807元，較上一張價單的折實平均呎價20,334元，低約7.5%。

是次發展商加推12伙，一律為面積270平方呎的一房單位，折實售價由498.62萬至519.09萬元，折實呎價由18,467元至19,225元，整批折實平均呎價18,807元，較上一張價單的折實平均呎價20,334元，低約7.5%，有別於一般新盤「加價加推」的做法。

不過，若與上一張價單比較，今批單位約80%位處低層，而上一批則中、低層單位各佔一半；上一張價單的單位面積介乎285至290平方呎，較今批單位270平方呎為大。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，今批價單屬「開心置業價」，料獲年輕人士、小家庭及投資者垂青。集團將於短期內公布銷售安排。

是次加推的12伙之中，入場單位為3樓A單位，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價為498.62萬元，折實呎價18,467元。售價最貴一伙為19樓A室，折實售519.09萬元，折實呎價19,225元。

參考上嵐於7月25日進行首輪銷售79伙，首日沽出約40伙，佔可供出售單位約50%。

上嵐屬於單幢盤，樓層總數為17層，提供112伙，實用面積由265至290平方呎，全部為一房套房單位，採開放式廚房設計，不設特色戶，預計關鍵日期為2023年7月31日。