城規申請｜屯門藍地新慶路申建35伙分層　地皮位處公屋發展範圍

有財團就屯門藍地新慶路一帶的私人地皮，向城規會申請略為放寬建築物高度限制，以興建5幢5層高的住宅大廈，提供35伙分層住宅。惟相關地皮位處屯門新慶路及康寶路的公營房屋發展計劃的範圍內。

據城規會資料，上述申請地點為新慶路丈量約份第130 約地段第464號A分段第1小分段、第464號B分段、第465號、第472號A分段餘段及第472號B分段餘段，地盤面積約41,253平方呎，計劃以地積比率1倍、發展5幢5層高的分層住宅，並略為放寬建築物的高度限制，由現時的15米放寬至16.5米。

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該項目可建樓面約41,253平方呎，平均每伙面積約1,179平方呎，預計項目將於2025年完成。項目亦提供58個車位。

2017年6月獲批建分層住宅

申請人指出，項目於2017年4月曾向城規會申請興建分層住宅，相關申請在同年6月獲批准，不過，該住宅計劃後來在換地申請時被迫暫停，直至新慶路及康寶路的擬議公營房屋可行性研究完成。由於規劃許可期限已在今年6月23日屆滿，故現再次提交規劃申請，用途和設計上大致不變。

不過，規劃署在月前已向區議會提交文件，決定合併屯門新慶路及康寶路兩幅土地，以作綜合規劃發展，預計可興建2.16萬伙公營房屋，容納約6.1萬人，估計入伙年期為2030至2033年。而上述申請項目，位置正正處於該公營房屋發展計劃之中。

屯門新慶路有不少車場及倉地。（蔡正邦攝）