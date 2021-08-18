恆大．珺瓏灣2期延遲交樓　恒大：新關鍵日期為9月17日

由內房恒大（3333）發展、位於屯門掃管芴之恆大．珺瓏灣2期，原定本月13日交樓，惟至今仍未見發展商開展交樓程序，有市場消息指項目將延遲交樓約1個月。

據消息透露，發展商恒大上星期已向買家發信，指項目將延遲交樓約1個月，最新關鍵日期為2021年9月17日。恒大集團於內地之風波不斷延續，早前波及集團在港住宅項目，出現按揭隱憂。不過，市場消息則指今次延遲交樓屬正常程序，對買家之樓按及付款未有影響。

恒大：努力爭取在8月份之內取得滿意紙

發展商恒大回覆《香港01》記者查詢時表示，恒大代表賣方的律師樓已於 8 月 9 日向「恆大‧ 珺瓏灣」二期業主發出延遲交樓通知，新關鍵日期為9月17日，發展商的項目管理團隊正努力爭取在8月份之內取得滿意紙，從而啟動交樓程序。

恆大·珺瓏灣分兩期發展，其中第1期共提供754伙，第2期則提供1,228伙，合供提供1,982伙，戶型由開放式至三房不等，另設有22幢獨立洋房。項目第1期於7月初開展交樓程序，住戶已陸續入伙，兩期至今累沽逾1,705伙。