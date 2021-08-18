柏傲莊III｜再多5組客改支付方式　料發展商短期內再發信跟進賠償

新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍柏傲莊 III，早前公布需要拆卸重建，並於7月24日開始陸續向買家發信解釋有關賠償方案。參考項目之成交紀錄冊，自7月底起，累計有24宗更改支付方式個案。當中，由建築期付款更改至180天即供方案之個案佔15宗或約62%。

據最新上載之成交紀錄冊顯示，於8月17日，合共再多5組買家更改付款方式，當中4組由建築期付款改為180天即供付款計劃、1組由建築期付款改為420天即供付款，涉及單位分布於第1B、8A及8B座之中、高層。上述由建期付款改為180天成交期的個案中，第1B座46樓D室之樓價最高，涉1,075.5萬元。更改付款方式後，賠償金由原來約27.18萬元，增加逾51.67萬元，至約78.85萬元。

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料新世界短期內再發信跟進賠償

發展商新世界至今未有向外公布買家選擇賠償方式之最後期限。有柏傲莊 III買家指，早前收到發展商發信解釋各個賠償方案之細則，惟信中未有要求買家作出決定或注明選擇賠償方案之死線。據他了解，發展商將於短期內再發出包含回條之信件，請買家作出相關決定。

事實上，建期付款和即供付款之賠償金相差近一倍，只計算7月底起，由建期轉為180天成交期之個案，發展商就事件需付出之賠金已較原來多出約845.6萬元。

再多一宗終止交易個案

另外，項目新近再錄一宗終止交易個案，為宣布重建後累計之第四宗。據成交紀錄冊顯示，單位為8B座29樓F室，面積359平方呎，買家於6月12日以859萬元購入單位，剛於8月16日終止買賣合約，料獲發展商新世界安排退訂金及賠償。