新地天水圍Wetland Seasons Bay暫沽240伙　代理料日內沽清

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期今（21日）首輪發售302伙，折實售價介乎455萬至1124.7萬元，折實呎價由12,375元至18,850元。

【16：50】累計沽出240伙 剩餘62伙

【14：38】累計沽出167伙

【13：15】累計沽出83伙

市場消息指，截至中午時段，項目累計售出83伙，消化首輪約27%單位。

【12：20】何太：大力支持子女上車

來自大圍的何家舉家前來揀樓，並斥資約2,000萬元買入三伙單位，暫作自住用途。何太稱看好樓市，主要因為有剛性需求，加上項目呎價便宜及屋苑對面是深圳前海，看好當區發展而入市。

對於幫助子女上車，何太直言：「一定大力支持！」她續指，自己為兩個兒子支付一半樓價，協助他們置業。何先生則表示，透過媽媽幫助購入一個兩房半單位，準備婚後自住。他明言，暫時未有結婚打算，惟看中項目呎價低，遂先入市。

另外據市場消息，截至中午項目暫時沽出66伙。

何太（右）表示，會大力支持兒子入置業入市。（容婌維攝）

【11：20】陳永傑：今日有機會沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Bay屬本月焦點大盤，A組大手時段，該行其中一組買家斥資約2,000萬元購入三伙，分別是兩間兩房及一間三房。他預計今日有機會沽清，發展商會趁勢加推。

陳永傑相信，項目有機會日內沽清，發展商會趁勢加推。

【10：40】暫沽33伙 布少明：用家比例佔7成

項目於早上9時起開售，據市場消息，開售不足2小時市已暫沽33伙，其中有一組客人斥近3,000萬元購入4伙單位，包括5A座低層三伙及別墅WV7一個低層單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，Wetland Seasons Bay受市場追捧，客戶出席情況踴躍，預料銷情亦理想，該行有大手客斥資近2,000萬元承接3伙單位。他預計項目用家比例約7成，投資者比例達3成，入伙後呎租可達近35元。

布少明指，Wetland Seasons Bay受市場追捧，估計銷情理想。

發展商早前公布，首輪累收逾10,000個認購意向登記，以首輪價單形式推售的302伙計，超額認購約32倍。項目另推出48伙同日開始招標發售，包括別墅WV6及WV9全部單位。Wetland Seasons Bay第1期共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。

【Wetland Seasons Bay 1期連裝修示範單位】