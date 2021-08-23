中環街市正式試業 首階段租出八成舖位｜多相

至今擁有逾八十年歷史的中環街市，終於重新投入服務。由華懋集團夥市建局共同管理及營運的中環街市活化項目，經歷逾三年時間完成首階段復修及保育工作，今日（23日）開放試業。

市區重建局行政總監韋志成表示，中環街市為超過80年歷史的劃時代建築物，今日以全新面貌示人，形容街市「脫胎換骨」。他指，街市不論在建築、設計風格及營運均實踐創新的理念，亦開創「三新」元素，當中包括STEAM空間，會定期設工作坊，推動科學教育。

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項目具備親﹑動﹑融三大元素

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市將為市民提供具備「親」、「動」、「融」元素的活力社區熱點，活化歷史建築同時保留城市集體回億的期望。項目更引入Plug-to-operate的概念以支持中小企及初創進駐，部分初創企業、小店的租金比市價略低。

蔡宏興續指，項目位處中環必經之路，每日人流約十萬多人經過，每個時段流量達3,000多人，料可帶來足夠客源。項目投資額逾5億元，並估計明年初能完成所有重建工程。

中環街市活化項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間。

市建局早於2017年開始為中環街市歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年時間完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。