前《色．戒》拍攝場地　半山寶珊道28號地盤現賣殼放售

今年傳統豪宅區交投暢旺，有發展商趁勢推售位於西半山的超級豪宅地盤。由莊士機構（0367）及嘉華國際（0173）共同持有的西半山寶珊道28號地盤，現連建築方案一併放售，買賣將透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式進行，料新買家可節省龐大稅務開支。

地盤平整及地基工程已竣工

第一太平戴維斯表示，獲業主委託放售上述寶珊道28號獨立屋項目，現時項目地盤的平整及地基工程已竣工，擬發展成一幢八層高的直立式獨立屋，提供約44,000平方呎，包括一個樓高6米的豪華客廳及用餐區、娛樂樓層及住宅套房樓層，每層高度至少為3.5米。從項目經干德道及羅便臣道往返中環區約10分鐘。

曾為電影《色，戒》拍攝場地

翻查資料，上址原為一幢於1958年落成的三層高住宅，更曾為2007年電影《色，戒》其中一個外景拍攝場地。及後於2010年莊士機構及嘉華國際透過合組形式以3.25億元購入，共同持有，各佔50%權益。

同一街道分層住宅呎價5.6萬

參考鄰近上述地盤的寶珊道18號豪宅項目尚璟，對上一宗分層住宅成交，已追溯至2018年3月，當時一個實用面積約2,189平方呎的高層A室，一手成交價1.2億元，呎價高達5.65萬元。若以尚璟成交呎價作為參考，估計最新推出放售的寶珊道28號直立式獨立屋項目，價值至少超過20億元。