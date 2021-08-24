直擊真龍床｜凱旋門一籃子特色戶13億放售　呎價16萬挑戰亞洲新高

超級豪宅市場交投暢旺，九龍站凱旋門出現罕有「頂層天際屋」等一籃子單位豪宅放盤，屬5個單位合併、實用面積超過8,200平方呎，內為中國式宮廷式裝潢，業主意向價更高達13億元，意向呎價高達約15.75萬元，將挑戰亞洲樓王寶座。

據了解，上述一籃子豪宅由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。許智明其後改名為許智銘，現為智富資源投資（0007）主席。

市場消息透露，上述一籃子放售物業為凱旋門朝日閣頂層80樓全層3伙，以及79樓2個單位，合共意向價高達13億元。該批單位實用面積介乎972至4,263平方呎，合共面積多達8,253平方呎，即意向呎價高達約15.75萬元。

↓↓↓朝日閣頂層A室天際屋↓↓↓

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頂層天際屋最矚目 採古代宮廷設計風格

上述5個單位中，面積最大為朝日閣頂層A室天際屋，實用面積4,263平方呎，五房間隔，設有空中花園1,278平方呎，該單位附有6個車位。其餘4個單位均為標準戶，包括朝日閣頂層B室及C室，實用面積972及1,025平方呎；餘下兩個單位則為79樓C室及D室，實用面積亦為972及1,025平方呎。

據代理提供相片，天際屋內部裝修奢華，採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調，客廳牆壁、屏風、各類傢具更以「龍」為主題。而天際屋的主人房、客房、書房均採用黃金色地毯，主人房的床鋪、枕頭牆身同樣採用黃金色調。天際屋內部更設有獨立內置的樓梯，並放置一塊紅色大地毯。

↓↓↓朝日閣79樓C室及D室↓↓↓

朝日閣79樓C室及D室，實用面積為972及1,025平方呎，被業主用作為起居室、書房、客廳、客房等。

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可「買殼」進行交易 節省3成辣招稅

消息人士指出，上述一籃子住宅單位均由公司名義持有，是次買賣可透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式進行，即買家可節省高達30%的辣招稅款。以意向價13億元計算，估計可慳稅多達3.9億元。

翻查資料，上述朝日閣頂層全層A室、B室及C室，同樣於2007年購入，當時買入價分別為1.84億、1,623萬及1,528萬元。而79樓C室及D室買入價則於2011年購入，當年買入價為2,680萬及2,200萬元。合共上述5個單位的購入價，共逾2.71億元。

↓↓↓朝日閣頂層A室天際屋戶外環境↓↓↓

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