新世界再錄現樓新盤撻訂重推　土瓜灣瑧尚增一撻訂　周六加價重售

本月新盤市場累錄50宗撻訂個案，新世界（0017）旗下元朗新盤瑧頤及何文田新盤瑧樺，分別佔22宗及8宗。繼上述兩個項目後，同系、位於土瓜灣現樓新盤瑧尚亦錄得取消交易的撻訂個案，發展商於記錄撻訂同日上載新一份銷售安排及更新價單，撻訂單位將加價重售。

加價8%重推撻訂單位

據成交紀錄冊顯示，瑧尚29樓B3室，面積300平方呎，原於2019年3月以647.2萬元售出，買家採用建築期付款入市，惟資料最新顯示買家於8月24日終止交易。新世界同步更新價單，把上述單位由原先價單定價744萬元，加價60.3萬元至804.3萬元，加幅約8%。

據發展商最新上載之銷售安排，瑧尚於8月24日起暫停出售單位，直至2021年8月28日恢復出售。換言之，上述撻訂單位將於本周六重新發售。

新世界單月第三宗同類事件

市場消息指，近日發展商安排重新開放瑧尚29樓B3室現樓單位供有興趣人士參觀，屬新世界單月第三宗同類事件。本月初元朗瑧頤及何文田瑧樺亦分別錄得撻訂重售個案，而早前亦有市場消息指發展商於正式公布撻訂前，已安排有興趣人士參觀現樓撻訂單位。