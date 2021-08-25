今年逾億元工商舖買賣涉491億　北水、外資掃貨逾200億

大額投資物業市場氣氛回暖，中資及外資齊齊入市。美聯工商舖指出，截至今年8月中，逾億元大手買賣個案錄得115宗，涉及金額逾491億元，兩數字均超過去年全年總和，分別較去年全年多出約30.7%及1.2%。其中來自「北水」及外資的入市規模更分別高達逾100億元，合共超過200億元，佔大市總成交金額逾40%。

全年料180宗 涉900億

美聯工商舖認為，市場資金仍然充裕，加上經濟回穩，未來中港有望恢復通關，預計下半年工廈、商廈、舖位、酒店、服務式住宅、車位、舊樓地盤等，相關大手交投仍然平穩，今年全年逾億元成交有望達到180宗的水平，涉資約900億元。此外，由於大部分外資基金已於上半年入市，加上《反外國制裁法》延期在港實施，預料下半年外資的入市步伐將減慢。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪又表示，隨著投資環境趨穩定，中資、外資入市意欲也增加，今年以來的大手成交，中資及外資的買貨金額分別錄得101.1億元及103.1億元，佔大手交投約20.6%及21%，兩者金額均較去年同期高。

中資、外資淨流入均逾80億

若以資金流向（買入減去沽售的金額）計算，中資及外資今年以來分別錄得85.3億及87.9億元的淨流入，表現為2019年以來最佳，當中，中資及外資更分別連續八季及三季錄得淨流入，情況屬近年罕見。