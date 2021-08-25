柏傲莊III｜新增7宗取消交易　涉樓價約1.27億　再多10宗更改支付

就大圍站上蓋柏傲莊III拆卸重建，發展商新世界（0017）於上月底正式公布各項賠償方案，估計買家近日陸續作出「去留」決定，取消交易個案陸續浮現。

根據成交紀錄冊資料，該盤新近新增合共7宗取消交易個案，涉及成交金額逾1.27億元。另外，該項目再多10組買家更改支付方式。

再有價值近3000萬元單位取消交易

據成交紀錄冊，於8月19日及20日，合共錄得7宗取消交易個案，單位分布於1A及8A座之各層，一律於本年6月成交，成交價由1,019.1萬元至2,962.4萬元，實用面積介乎473平方呎至1,022平方呎。

當中，成交價最低之單位為8A座31樓F室，實用面積473平方呎，於6月5日以1,019.1萬元成交，最新顯示於8月20日終止交易，料該買家可獲近21萬元賠償金；至於成交金額最高的一伙則為第1A座51樓B室，實用面積997平方呎，於6月20日以2,962.4萬元成交，並於8月19日取消交易，估計買家可獲約61萬元賠償，上述單位同為迄今取消交易個案中成交金額最大之單位。

項目宣布重建後，累計錄得13宗終止交易個案，共涉及樓價逾2.3億元、賠償金額約475.8萬元。

新增10組買家更改支付方式

據成交紀錄冊顯示，項目於8月23日單日再多10組買家更改支付方式，涉及項目各座單位。當中，有7組買家由建期付款改為420天成交期；有3組買家由建期成交改為180天成交期。今批更改支付方法之單位包括第8B座46樓A室，買家原採建築期付款，成交價為2061.6萬元，最新資料顯示單位於8月23日更改為180天成交期，成交價亦改為1975.2萬元，估計買家所獲之賠償金由原來約52.1萬元，增加約99萬元（或190%），至151.3萬元。

項目至今有合共有39組買家由建期成交改為即供付款，只佔暫停銷售前沽出合共846伙不足5%。事實上，即供付款屬一筆大支出，並非每組買家均有能力立即由建期付款改為即供成交。改為即供成交，意味着買家需於180天或420天後隨即開始供樓，在得到倍增賠償金的同時，買家的每月支出亦會相應倍增。

賠償金累增逾1705萬元

上述已更改支付方法的單位共涉及樓價約4.89億元，賠償金預計約2,586.6萬元，較原來（沒有買家更改支付方法）增加約1,705.6萬元。