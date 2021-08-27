舊樓強拍｜宏安8.05億統一黃大仙鳴鳳街舊樓業權

宏安地產（1243）於今日（27日）上午透過強制拍賣，在無競爭對手下，以底價8.05億元投得黃大仙鳴鳳街26至48號舊樓物業，統一項目全部業權。

該地盤面積9,630平方呎，包括鳴鳳街26至32A號乾豐大廈，為一幢於1965年落成的八層高商住大廈；鳴鳳街34及36號鳳凰大廈，為一幢於1964年落成的六層高商住樓。此外，鳴鳳街38至48號物業，為六幢於1962年落成的六層高商住樓宇。該批舊樓物業地下均為商舖。

陳超國稱，今年全年預計將會有約10至15宗強拍個案，較過去兩年少。

全年料10至15宗強拍 低於過去兩年

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，黃大仙鳴鳳街一帶舊樓近年吸引不少財團及發展商注意，是次拍賣地段合併多幢舊樓進行重建，將可提供超逾70,000平方呎重建樓面，成為市區罕有的大型重建項目。

陳氏又指出，今年全年預計將會有約10至15宗強拍個案，較過去兩年少，反映疫情影響，拖慢各強拍項目進度。他又表示，現時有不少相關個案進入耹訊階段，料年底將再數宗強拍獲批，當中不乏中資機構提出的強拍申請。