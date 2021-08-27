黃竹坑站揚海加推68伙折實均價3.38萬　較首張價單貴一成

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸二期揚海，今日（27日）加推新一張2號價單，提供68伙，折實平均呎價33,889元，較首張價單均價30,880元，大幅高出9.7%。

據2號價單資料，該68個單位實用面積341至955平方呎，價單售價1,465.9萬至4,542.3萬元，呎價35,050至47,563元，最高樓價優惠維持20%扣折，折實後售價1,172.72萬至3,633.84萬元，折實呎價28,040至38,051元。

2號價單中，入場單位為實用面積341平方呎的2A座29樓E室，折實售價1,172.72萬元，呎價34,391元；而售價及呎價最高的單位為2A座33樓A室，實用面積955方呎，折實售價4,542.3萬元，呎價38,051元。

新價單包括25樓以上高層單位

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海自公佈第1號價單後，受到市場追捧，為應市場要求，項目今加推出第2號價單。新加推的單位包括與第1號價單內部分單位相同戶型及相同座數的優質高層單位，部分加推單位為25樓以上。

【揚海示範單位】