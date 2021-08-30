美心伍淑清胞妹3300萬沽木廠街地舖　持貨34年升值23倍

美心集團創辦人長女伍淑清的胞妹伍淑芬，本月初以3,300萬元沽出土瓜灣木廠街地舖，持貨逾三十四年，帳面升值23倍。

據土地註冊處資料，上述舖位為木廠街12至34號的錦堂樓地下7號舖，在8月4日以3,300萬元沽出。舖位原業主為通運國際聯運有限公司（ESPRIT INTERNATIONAL FORWARDERS COMPANY LIMITED），公司董事包括伍淑芬（NG, SUK FUN）及伍仲瑛（NG, CHUNG YING）。

據了解，伍淑芬為美心集團創辦人伍沾德的二女，其胞姊為曾表示「會放棄年輕人」的港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問、前全國政協委員、及伍沾德長女伍淑清。伍淑清早前報名參加選委會。

舖位距離土瓜灣站約10分鐘步程

上述舖位一街之隔，為大型屋苑傲雲峰及8度海逸酒店，而距離屯馬線土瓜灣站約需10分鐘步往。舖位面積約1,200平方呎，以最新成交價計算，成交呎價約27,500元。

原業主伍淑芬等人於1987年以136.5萬元購入上述舖位，是次易手帳面升值約3,163.5萬元或23倍。至於新買家以公司名義入市。