黃竹坑站揚海首輪或推四房招標　兩大代理送置業優惠

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸二期揚海，最快日內公布銷售安排。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海示範單位錄得逾10,000人次參觀，不乏四房戶的意向查詢，故有機會於首輪推出四房單位作招標。

他又指，揚海至今累收約2,000票，暫超額認購約10倍，當中大手客佔約30%。此外，中原、美聯、利嘉閣及香港置業今日（30日）同日開設「揚海專門店」，推出不同置業優惠吸客。

中原贈首五名買家港鐵全年都會票兩張

中原地產西半山首席營業董事李巍指，中原地產將向揚海買家送出港鐵全年都會票，即日起至2021年9月11日，凡經中原地產購入揚海住宅單位之首五組買家，每組可獲贈港鐵全年都會票兩張，合共總值約5萬元。

美聯送「揚帆海上郵輪豪華之旅」

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，透過該行購入項目三房戶型的首三名客戶，將有機會獲贈約16,666元的四日三晚海上郵輪豪華套房連餐飲美食優惠，合共總值約5萬元。