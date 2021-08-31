十大屋苑8月僅錄210宗成交　創19個月新低　中原：股市波動拖累

中原CCL於8月第二周破頂，惟十大屋苑8月全月僅錄得210宗二手成交，按月下跌36.4%，創十九個月新低，呈「價升量跌」局面。

陳永傑：國內調控使投資者放慢入市步伐

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月香港股市因國內調控措施而變得波動，加上外圍經濟環境充滿挑戰，令部份長線投資者放慢入市步伐。他續指，樓價破頂後，普遍業主叫價相對硬淨，買家需時消化新價格，成交放慢亦屬合理現象。

十大屋苑8月成交量。（代理提供）

此外，8月先後多個大型新盤接力推售，亦凍結不少購買力。

據中原提供之數據，十大屋苑中，有8個屋苑之交投均於8月錄得下跌，錄得升幅只有康怡花園及映灣園。九龍區四大藍籌屋苑本月交投量全線向下，為三區中表現最差之區份。至於平均價則大部分錄得升幅，只有黃埔花園及嘉湖山莊分別下跌2.4%及0.7%。

太古城1000萬內盤源告急致交投放緩

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城最近兩個月成交明顯放慢，由於1,000萬元以內放盤買少見少，以往此類單位最為搶手。

Wetland搶客 嘉湖睇樓成交量齊跌

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，由於8月同區有大型新盤銷售，大量購買力被搶，嘉湖山莊睇樓量及買賣成交均告回落。屋苑8月錄得34宗成交，較7月49宗減少約31%，屬今年偏低水平，8月平均呎價按月回落0.7%。