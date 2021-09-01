破頂蝕讓｜Monterey特式戶業主蝕讓離場　作價1950萬仍創屋苑新高

樓市暢旺，二手成交頻頻破頂，惟創高價不代表業主必定有賺離埸。將軍澳Monterey新錄一宗破頂成交，作價1,950萬元創屋苑二手成交總價新高，但賣家實際上損手12萬離埸。據悉，原業主近日因財務問題急於賣樓套現。

上述單位屬Monterey 一伙三房連天台特式戶，實用面積803平方呎、連627平方呎天台，新近以1,950萬元成交，折合呎價24,284元。資料顯示，原業主於2017年以1,962萬元買入單位，故是次成交屬蝕讓個案，原業主持貨4年蝕12萬元離埸，單位期內貶值0.6%。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，原業主於2018年開始放盤，原開價2,600萬元，估計開價略高，市場難以承接，放盤近3年近日大幅議價後才獲承接。他續透露，新買家為區內客，入市單位作換樓之用。

伍錦基指，Monterey 8月僅錄上述一宗成交，平均呎價24,284元；至於7月則錄4宗，平均呎價20,465元。

【成交單位直擊】