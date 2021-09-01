屏山南屏匯突上樓書　最細276呎　發展商董事為前深圳政協

元朗屏山再有新盤供應，由宏富遠東有限公司發展的南屏匯（LA ALDEA）今日（1日）上載樓書，項目設計及面圖曝光。南屏匯位於屏山屏柏里8號，合共提供47伙，包括39伙分層單位及8幢洋房。

據樓書所示，南屏匯由1座4層高住宅及8座洋房組成，分層大廈提供開放式至兩房戶型，而洋房則設三房及四房兩種戶型，洋房一律包括兩個私人車位及私人花園。

項目合共提供29伙標準分層單位、及10伙連天台特色戶，實用面積由276平方呎至517平方呎，一層設9至10伙，共享兩部升降機。當中面積最細單位屬項目E及F室，實用面積均為276平方呎，採開放式間隔。

料「懸棺式平台」再現

項目全部39伙分層單位均採開放式廚房，並一律設工作平台、一房或以上單位同設露台，未有合併露台設計。項目單位面積不大，戶外露台空間亦相對有限，預計「懸棺式平台」將再現。

發展商董事曾任深圳政協

南屏匯的賣方為宏富遠東有限公司，其公司董事包括黃振漢（WONG, TSENG HON）及廖承慰（LIU, SING WAI）。據了解，黃振漢早年在港從事貿易，在1980年代進軍內地房地產，也曾任深圳政協。翻查資料，黃振漢在2017年以近1.11億元為上述項目完成補地價，以項目可建樓面面積約3.77萬方呎，每方呎樓面補地價約2,940元。