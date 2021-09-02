恒地西灣河THE HOLBORN今上樓書　涉420伙　最快下周開價

恒地（0012）旗下西灣河新盤THE HOLBORN，今日（2日）上載樓書，項目提供420伙，標準分層單位的實用面積最細由220平方呎起。項目最快下周開價。

定價參考港島東鐵路沿線新盤

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN銷售準備已進入直路，最快下星期開價，預計9月下旬推售。他續指，價錢將參考恒地旗下港島東鐵路沿線新盤價錢。

THE HOLBORN合共提供420伙，包括142伙開放式、242伙一房戶、24伙兩房戶、12伙特色單位，實用面積由200至571平方呎，涵蓋開放式至三房連儲物室戶型。（見下圖）

THE HOLBORN戶型資料。

THE HOLBORN 位於筲箕灣道1號，屬單幢住宅，位處港鐵太古站與西灣河站之間，步行前往兩個地鐵站，分別需時約5及3分鐘。項目預計關鍵日期為2023年4月30日。

韓家輝又指，項目設於中環國際金融中心一期的示範單位及售樓處將近完工，預計短期內開放予公眾參觀，樓書今天內會上載至項目網站。

至於同系下半年將再有兩個項目推出。韓家輝透露，集團下一個推出的新盤為中環半山堅道項目，主打細單位，近日開始準備示範單位。而利奧坊項目第四期有機會於今年底或下年初推出。