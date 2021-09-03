CCL連跌兩周後輕微回升0.13%　分析：用家追價意願下降

樓價指數於高位徘徊。中原城市領先指數CCL最新報189.75點，按周升0.13%，升幅為近17周最少，連續5周於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點，最低189.52點，期間累升0.52%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前整體指數創新高後連跌2周，今周輕微回升，繼續於歷史高位附近爭持。又認為早前樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位窄幅爭持。

黃良昇：樓價於歷史高位窄幅爭持

至於其他主要指數，CCL（中小型單位）亦連續5周於190點至191點之間窄幅徘徊，最高191.21點，最低190.28點，最新報190.32點，期間累升0.56%。CCL（大型單位）波幅相對較大，近5周於186點至191點之間反覆，最新報186.78點，累升0.32%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.76點，為歷史第四高，按周跌0.01%，跌幅為39周最少。CCL_Mass三周前創新高後，走勢持續升跌交錯，近5周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.62%。

港島CCL_Mass結束兩連跌

而按地區劃分，港島CCL_Mass報197.86點，按周升0.88%，結束連跌兩周，現時港島CCL_Mass距離自身歷史高位相差0.69%，等待突破。九龍CCL_Mass報185.89點，按周跌0.06%，早前創歷史新高後走勢持續回軟，但跌幅顯著收窄。

新界西CCL_Mass報177.81點，上周創新高後回軟，但仍為歷史次高，按周跌0.42%。近5周計，新界西CCL_Mass錄得3次創新高，5周期間累升0.59%。新界東CCL_Mass報203.48點，按周跌0.70%，距離自身歷史高位相差2.55%。