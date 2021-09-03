新寶城細兩房SSD鬆綁即沽　呎價2.1萬創新高　原業主賺12%

二手樓價指數於高位徘徊，大型住宅屋苑繼續錄得高價成交個案。將軍澳新寶城有業主持貨三年SSD（額外印花稅）期滿鬆綁，即隨沽出高層細兩房單位，成交價796萬元，較三年前買入價帳面升值12.4%。是次成交呎價高逾2.1萬元，創下屋苑呎價新高。

香港置業將軍澳澳南分行分區董事劉浩勤表示，上述成交個案為新寶城3座高層B室，實用面積378平方呎，採兩房間隔，享銀線灣海景，近日以796萬元沽出，成交呎價21,058元，成交價創屋苑細兩房戶型的新紀錄，而成交呎價則為整個屋苑的新高指標。

扣除稅款佣金料實際賺46萬

至於單位原業主於2018年9月，斥資708萬元買入上址，持貨剛滿三年，帳面升值88萬元或12.4%。不過翻查資料，原業主在買入單位時支付了26.5萬元作為稅款，若再連同買賣兩次的代理佣金共約15萬元，估計實際賺約46萬元。

將軍澳新寶城呎價突破2萬 創新高

事實上，新寶城今年樓價持續攀升，該屋苑在今年4月底才首次突破呎價2萬元的水平。當時新寶城1座高層F室，同樣屬兩房間隔，面積較上述最新成交細1平方呎，以775萬元成交，呎價20,557元，成為該屋苑首宗呎價逾2萬元的個案。