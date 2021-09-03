單位直擊｜AVA 61高層開放式369萬易手　原業主帳面蝕約27萬離場

樓價指數自上月中破頂後，整體樓市持續回軟，踏入9月更錄得若干蝕讓個案。長沙灣AVA 61一伙開放式單位，新近以369萬元成交，帳面蝕約27.4萬元。

上述單位為長沙灣AVA 61中高層B室，實用面積164平方呎，屬開放式間隔，近日以369萬元易手，折合呎價22,500元。利嘉閣助理分區董事陳鴻信表示，原業主於2017年8月以約396.4萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約27.4萬元或約7%。據了解，原業主一直放租單位，至近日因私人理由放盤。

據代理提供相片可見，單位內榜櫳簇新企理，並且配有高架床，而單位其他部分則保留發展商交樓時配備之家電及裝修。

【成交單位直擊】

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參考中原數據，AVA 61 最近10宗成交之升值幅度均不超過10%，當中更有3宗為蝕讓個案。代理指出，因同區有其他更好質素的新盤選擇，以致AVA 61二手成交表現稍遜。近年長沙灣及深水埗一帶有不少與AVA 61 同類之單幢新盤供應，樓齡相約之項目包括：南昌一號、喜遇、傲凱等。

AVA 61 位於深水埗大埔道61號，屬單幢式住宅，合共提供138伙，步行至港鐵深水埗站約需4分鐘。