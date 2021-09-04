三盤對壘｜天水圍Wetland Seasons Bay 第三輪暫沽235伙

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期今日（4日）展開第三輪銷售，合共以價單形式推售285伙，折實售價由430.16萬元至1025.43萬元，折實呎價由13,405元至18,932元，是次推售單位涵蓋開放式至三房戶型，亦設有特色戶。項目已屆第三輪銷售，今輪收逾5,000票，超額認購16倍。



Wetland Seasons Bay 位於濕地公園路1號，第1期合共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。



【16：30】截至下午約4時，項目暫沽235伙

【15：25】截至下午約2時，項目暫沽197伙

【14：45】截至下午約2時，項目暫沽178伙

【13：25】截至下午約1時，項目暫沽138伙

【13：00】截至下午約1時，項目暫沽114伙

【12：00】市場消息指，Wetland Seasons Bay 截至中午約12時沽出約72伙