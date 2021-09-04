三盤對壘｜THE HENLEY III 暫沽50伙　中原：七成買家為年青人

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY III 今（4日）首輪銷售合共100伙，涵蓋開放式至三房戶型，折實售價由625.38萬元起至2,499.54萬元，折實呎價由25,218元至33,385元，整批100伙折實平均呎價為27,938元。



THE HENLEY 項目位於沐泰街7號，第3期THE HENLEY III 關鍵日期為2022年4月30日。



【12：00】中原：一房單位最受歡迎

中原陳永傑表示，該行出席率約6成，其中大手時段錄得三組客欲斥資約1,300萬購入兩伙開放式單位。他續指，項目以1,000萬元以下的一房單位最受歡迎，買家以年青人為主，約佔7成。

發展商表示，THE HENLEY III 截至中午12時，客戶已認購50伙單位。