THE HENLEY III 首輪售100伙 暫沽67伙　大手客2400萬購兩伙

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY III 今（4日）首輪銷售合共100伙，涵蓋開放式至三房戶型，折實售價由625.38萬元起至2,499.54萬元，折實呎價由25,218元至33,385元，整批100伙折實平均呎價為27,938元。



THE HENLEY 項目位於沐泰街7號，第3期THE HENLEY III 關鍵日期為2022年4月30日。



【15：25】市場消息：項目首輪沽67伙

市場消息指，THE HENLEY III 首輪沽出共67伙，以年輕買家為主。金小姐斥650萬元購入1伙開放式單位自用，指看中2025年全運會及沙中線優勢，故選擇入市啟德。

另外，衛先生購入1伙一房單位作投資用。他表示，看中啟德低密度規劃，而且靠近屯馬線，交通方便。

【12：30】項目暫沽66伙

發展商表示，截至下午12時30分，項目暫沽66伙。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，A組買家已完成揀樓程序，其中一組客人大手購入兩伙，總成交金額約2414.75萬元。

上述成交單位分別為第3B座27樓B單位，屬兩房連衣帽間及儲物房間隔，實用面積540平方呎，成交價約1756.7萬元，呎價32,531元，面向啟德體育園及維港；及第3B座12樓E室，屬開放式戶型，實用面積238平方呎，成交價約658.05萬元，呎價約27,649元，面向內園。

發展商指，暫時最高成交價之單位為第3B座32樓A單位，面向啟德體育園及維港，屬三房一套連衣帽間間隔，實用面積778平方呎，成交價約2525.85萬元，呎價32,465元。

林達民表示，A組買家已完成揀樓程序，其中一組客人大手購共兩伙，總成交金額約2414.75萬元。（發展商提供）

【12：00】中原：一房單位最受歡迎

中原陳永傑表示，該行出席率約6成，其中大手時段錄得三組客欲斥資約1,300萬購入兩伙開放式單位。他續指，項目以1,000萬元以下的一房單位最受歡迎，買家以年青人為主，約佔7成。

發展商表示，THE HENLEY III 截至中午12時，客戶已認購50伙單位。