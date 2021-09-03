新盤戰報｜屯門帝御項目單日沽7伙　套逾5千萬　維港滙系列沽4伙

香港小輪（0050）及帝國集團合作發展、由恒基負責銷售之屯門帝御發展項目第1期帝御‧金灣，今日（3日）展開新一輪銷售，合共以價單形式推售22伙，另有2伙今日起招標。市場消息指，該項目暫沽出6伙，當中有兩伙為特色戶，累套逾4,447萬元。

上述6伙沽出單位，成交價介乎593.1萬元至993.2萬元，成交呎價由16,792元至18,281元。成交價最高之單位為第3座UG層1號室，實用面積527平方呎、連323呎私人花園，剛以963.4萬元成交，折合呎價18,281元。

另外，同系第3期帝御·嵐天今日亦沽出一伙，為項目第6座2樓21室，實用面積306平方呎、連39平方呎平台，剛以582萬元售出，折合呎價17,688元。整個帝御項目今日單日沽出7伙。

維港滙系列單日沽4 套4,705萬元

其他新盤方面，會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的長沙灣維港滙今日亦沽出四伙單位，當中第1期佔3伙、第3期佔1伙。

維港滙I 今日連沽3伙兩房單位，實用面積由522至536平方呎，成交價介乎1,266萬至1,324萬元，折合呎價由24,108至24,702元。至於維港滙III則售出1伙一房單位，上述4伙合共套現4,705.1萬元。