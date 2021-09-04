三盤對壘｜揚海暫沽30伙　中原：有大手客斥1.2億購四伙

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今（4日）首輪以價單形式推售188伙，單位定價一律高於1,000萬元，折實入場價為1,079.92。項目首輪共收3,750個認購登記，以首輪售188伙計算，超額認購近19倍。發展商早前表示，大手買家佔約30%。



揚海位於香葉道11號，預計關鍵日期為2023年8月。項目由兩座分別24及29層高之住宅大樓組成，合共提供600伙，實用面積介乎320至1,901平方呎，涵蓋一房至四房合共9款不同戶型，主打兩、三房。



【11：15】市場消息稱，A1時段揚海暫沽30伙

【11：00】美聯布少明：投資客佔一半

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人中約有30%為港島南岸第1期晉環之向隅客，另有約10%客人已入市晉環單位，投資客佔整體客人約50%。他預計揚海今日會「一Q清袋」。

布少明表示，該行投資客佔整體客人約50%。（容婌維攝）

另外，中原亦表示，大手時段有兩組客購入4伙，其中最大手買家購入三間3房套單位及一間兩房單位，斥資約1.2億元。

【10：00】中原揚海買家出席率達7成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日（4日）有3個新盤開售，揚海A1組場面熱鬧，中原揚海買家出席率達7成，由於相關組別買家需購入3個或以上單位，全屬實力買家，估計他們在低息環境下選擇置業保值。他指出，今日出席的其中一位大手買家，有意選購兩間3房及一間1房單位，料值約8,000萬元。

是次發展商提供156伙予大手買家，陳永傑估計，相關單位於A1組時已經沽清。