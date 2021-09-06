房地產銷售平台推反向競價拍賣　10月初推泰國盤供競投

目前不少國家仍設有旅遊限制，窒礙房地產投資者及買家進行海外考察。房地產銷售平台whyborder宣佈，推出亞洲首個反向競價競投拍賣，主力銷售海外房地產。首場競投將於今年10月8日至15日舉行，可供競價的首批海外物業，包括六個泰國樓盤。

whyborder 為一個成立於2020年的創新網絡平台，旨在促進發展商、中介人、買家和賣家的跨境房地產業務。平台提供實時虛擬導覽、影片、照片、平面圖和施工文件，供準買家在購買前了解和全面評估物業。準買家亦可透過whyborder連繫發展商。

此外，whyborder 設有亞洲首個反向競價功能系統「whybid」，準買家可在whyborder登記，在網上參觀出售物業，以及用心儀價錢在競投期內出價競投。競價時段結束後，高於賣家底價而又是最高競投出價的買家，將可購得該物業，整個交易可兩個月內完成。

whyborder.com創辦人兼首席執行官呂立鑌（Dave Loo）表示，希望透過網上平台，鼓勵更多人以安全便捷的方式，隨時隨地進行物業交易。

而下月推出供競投的物業，包括泰國六個樓盤，各盤分別提供約20個單位，包含開放式至兩房戶型，單位面積由22至60平方米不等。

whyborder平台同時推出「whyrefer」的計劃，容許會員通過個人推薦鏈結分享whybid 活動中列出的出售物業，以賺取0.2% 的推薦費。通過個人推薦鏈結分享之物業一旦出售，該會員將獲得推薦費。