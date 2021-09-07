恒地鰂魚涌THE HOLBORN 示範單位直撃

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN，今日（7日）開放三個示範單位予傳媒參觀，包括一房及兩房戶型。

恒基物業代理有限公司營業總經理韓家輝指，最快本周四（9日）推出首張價單，以及於本周末開始收票，預計最快下周末開售。示範單位亦會於本周四開放予公眾參觀。韓家輝續指，首張價單價錢將參考港島新樓盤，並將集中推出一房及開放式單位。他表示，項目主要吸引上車以及換樓客為主。又認為樓市向好，剛性市場仍然強勁。

一房示範單位以B座28樓B5室為藍本，實用面積255平方呎，設交樓標準及經改動示位各一。單位客飯廳呈長形佈局。並設有開放式廚房、單位客飯廳外接露台。浴室則以黑廁設計，房間呈長形佈局。

↓↓一房無改動示範單位↓↓

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↓↓一房連裝修示範單位↓↓

至於兩房示範單位則以A座28樓A1室為藍本，實用面積452平方呎。單位客飯廳呈長形佈局，配以開放式廚房設計。客飯廳外接露台，浴室以明廁設計，設有窗戶。單位內主人房呈長形佈局，客房則為方形設計，兩房並排而建。另在單位入口位置設有儲物室。

單位其中一個賣點則是樓高3.5米，方便業主在設計家居時可以向高空發展。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓

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↓↓A座28樓A1室連裝修示範單位↓↓

THE HOLBORN位於筲箕灣道1號，共提供420伙，涵蓋開放式至 3 房，其中標準一房單位佔約57%，開放式單位佔約34%。