紅磡新盤曼翹「屯馬興奮價」首推50伙　開放式入場費331萬｜多相

桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹今日（9日）一炮過上載樓書、開放示範單位及公布首張價單，該盤首批推出50伙，折實均價23,961元，最平的開放式單位入場費331.8萬元；而項目的一房戶折實售價445萬元。該盤同日開放示範單位予傳媒參觀。

明日開放示位並收票

桂洪集團董事凌俊偉指出，首張價單提供50伙，實用面積186至250平方呎，開放式單位及一房戶各佔25伙，更形容首批價格為「屯馬興奮價」，整批單位價單總價約2.1億元。

開放式入場單位為6樓F室，實用面積192平方呎，折實售價331.8萬元，呎價17,281元，而最平一房戶為5樓E室，實用面積249平方呎，折實售價445萬元，呎價17,871元。首批單位折實後有24個單位低於400萬元。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，為針對年輕一族上車置業需求，曼翹特別推出2%上車置業優惠。他續指，項目將於明天開放示範單位並隨即開始收票。

參考樓書，項目由一座23層高大廈組成，合共提供130伙，一層設6伙，只提供開放式及一房單位，開放式單位實用面積186至194平方呎，一房戶則為233至250平方呎，另設有5伙特色單位，最大的連天台頂層特色戶實用面積334平方呎，採一房間隔，設有平台72平方呎及天台356平方呎。

5樓特色戶 平台大過單位1.26倍

此外，翻查樓書資料，其中5樓A室一房特色戶單位，實用面積232平方呎，卻設有平台526平方呎，即平台面積較單位的實用面積多約1.26倍，似乎有點「妹仔大過主人婆」。

曼翹5樓A室一房特色戶單位，實用面積232平方呎，卻設有平台526平方呎。（樓書資料）

發展商為兩種戶型各設一伙交樓標準示範單位。開放式示範單位以18樓F室為藍本，實用面積192平方呎。單位廁所位於玄關位右手面，屬明廁，單位其他位置均屬於客飯廳，接連開放式廚房。

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至於一房示範單位則以18樓A室為藍本，實用面積232平方呎，配開放式廚房，睡房為套房，住戶必須經過睡房方能進入廁所，而廁所設有窗戶，屬明廁。

值得留意，項目標準樓層只有B、C、D、E 4伙單位設有露台，示範單位所示之A、F兩伙則不設任何工作平台或露台，於近期新盤中較罕見。

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