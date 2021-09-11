黃竹坑揚海次輪傳已售176伙　3房單位已沽清｜持續更新

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今日（11日）次輪推售188伙，全部以價單形式銷售，整批折實平均呎價為34,708元。今次會分4組進行銷售。



【16:25】傳已沽出176伙

據市場消息指出，揚海次輪已售出176伙，當中3房單位已沽清。

【14:32】傳已售出158伙

據市場消息指出，截至下午2點，售出約158伙

【12:18】陳永傑﹕大手買家斥1.06億購4伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最大手買家購入4個單位，以即供價計總值約1.055億元，又表示中原出席買家中投資客佔6至7成。大手組別反應熱烈，預料今日可沽清全數今日推售的單位。

一手新盤銷情暢旺，上周末錄得560多伙成交，預料本週末可錄得400伙一手成交，相信連續2個週末錄得超過400伙成交，9月全月一手可錄得約2000宗成交，屬今年5月以來最旺。9月至今一手錄得790多宗成交，較上月同期上升5倍，市旺下用家及投資客均有市場。

【11:24】A1組已售出31伙

據市場消息指出，A1組已售出31伙。

次輪銷售分為4輪進行，發展商罕有地設S組，推售組連鄰單位組合，每組單位由1伙三房戶及1伙四房戶組成，「單位組合」折實售價由9,670.1萬元起至1.056億元。最終發展商收票逾3,600張，超購17倍。