黃竹坑揚海次輪沽出逾9成單位　發展商﹕短期內加推應市

嘉里（0683）與信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今日（11日）次輪推售188伙，全部以價單形式銷售，整批折實平均呎價為34,708元。今次會分4組進行銷售。



【19:30】發展商﹕短期內加推

港鐵黃竹坑站「港島南岸」第二期「LA MARINA揚海」今日進行第二輪銷售，市場反應非常熱烈，第二輪以價單形式發售之單位短時間內沽逾180伙。

項目今早進行第二輪銷售，S組及A1組別準買家們於約上午10時開始正式認購，截至約下午3時半，短短約5個半小時，188個單位沽逾180伙，佔單位總數逾9成半，銷情十分理想。其中大單位繼續備受追捧，3房及首度以價單形式推出的4房單位均率先沽清。其中，逾八成買家為購入一個單位之買家，當中不乏購作自用的用家。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示「LA MARINA揚海」今日進行第二輪推售，市場反應非常熾熱，第二輪以價單發售之單位已沽逾180伙。由於向隅者眾，為應市場需要，發展商將於短期內加推單位應市。

【19:15】傳揚海已沽出187伙

據市場消息指出，揚海已沽出187伙。

【17:45】傳出揚海已出184伙

據市場消息指出，截至下午5時15分，揚海已售184伙，僅餘4個1房戶仍未沽出。

【16:25】傳揚海已沽出176伙

據市場消息指出，揚海次輪已售出176伙，當中3房單位已沽清。

另一方面新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay 1期，今日推售餘下266伙，其中212伙以價單方式發售，另54伙則作招標。據市場消息指出，截至今日下午4時，以價單方式出售的212伙已沽清。

【14:32】傳揚海已售出158伙

據市場消息指出，截至下午2點，售出約158伙

【12:18】陳永傑﹕大手買家斥1.06億購揚海4伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最大手買家購入4個單位，以即供價計總值約1.055億元，又表示中原出席買家中投資客佔6至7成。大手組別反應熱烈，預料今日可沽清全數今日推售的單位。

一手新盤銷情暢旺，上周末錄得560多伙成交，預料本週末可錄得400伙一手成交，相信連續2個週末錄得超過400伙成交，9月全月一手可錄得約2000宗成交，屬今年5月以來最旺。9月至今一手錄得790多宗成交，較上月同期上升5倍，市旺下用家及投資客均有市場。

【11:24】A1組已售出31伙

據市場消息指出，A1組已售出31伙。

次輪銷售分為4輪進行，發展商罕有地設S組，推售組連鄰單位組合，每組單位由1伙三房戶及1伙四房戶組成，「單位組合」折實售價由9,670.1萬元起至1.056億元。最終發展商收票逾3,600張，超購17倍。