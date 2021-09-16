潘蘇通深水灣道大宅曾傳獲逾30億洽購　持貨公司遞董事調動通知書

近年多次傳出財困等負面消息的高銀金融（0530），該公司主席潘蘇通透過公司名義持有的深水灣道75號大宅，繼5月份傳出獲買家出價33億至36億元洽購後，再有新進展。持有該豪宅的公司新近向公司註冊處，遞交更改公司秘書及董事通知書等文件，意味該幢超級豪宅即將於短期內易手。

資料顯示，深水灣道75號大宅現由PROPWAY LIMITED持有，公司董事包括潘蘇通（PAN, SUTONG）等。不過據公司註冊處最新資料，該公司在9月15日已遞交更改公司秘書及董事通知書、董事辭職通知書，以及註冊辦事處地址更改通知書。上述公司的人事調動，意味深水灣道75號大宅即將於短期內易手。

不過高銀金融發言人回應表示，上述大宅事宜乃個別股東之私人事務，集團不作評論。

高銀金融：股東私人事務不作評論

據悉，上述深水灣道75號，地盤面積21,420平方呎，現為一幢三層高獨立屋，大宅實用面積13,854平方呎，設有一層車庫、花園、私家泳池，望南區海景、深水灣高爾夫球場方向。以早前傳出的洽購價33億至36億元計算，估計成交呎價介乎24萬至26萬元。

潘蘇通於2017年透過轉讓公司股權形式「買殼」，以25億元向恒和珠寶（0513）創辦人陳聖澤購入上述大宅，成交呎價高達15.6萬元。據了解，上述大宅在2020年4月及5月份曾承做二按及三按。