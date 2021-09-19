鰂魚涌THE HOLBORN今首輪賣128伙　傳暫沽出近30伙

恒地（0012）旗下鰂魚涌THE HOLBORN，今日（19日）推售128伙，包括103伙一房及25伙開放式單位，折實售價由580.8萬元起。截至昨午項目收票約1,300張。今早10時許，數十組準買家到設於中環國際金融中心的售樓處等候揀樓。

【13:15】傳暫沽出近30伙

【12:15】傳暫沽約20伙

市場消息指，截至中午12時許，暫售出約20伙，傳有大手客購入兩個開放式單位。

【11:10】陳永傑：出席率約六至七成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率約六至七成，當中有2至3組客戶欲斥資1,500萬購入兩間一房，料今日128伙可沽清。陳永傑稱，區內近二十年沒有新供應，而且該區已發展成熟，項目鄰近港鐵站，吸引同區分支家庭追捧，約佔三成。

他又指，近期股票市場波動，加上內地調控，部份投資者轉投較簡單的物業投資，項目吸引長線投資者入市，約佔五成。他續指，9月截至18日止，已累錄1,500多宗一手，以1,000萬元以下上車盤為主，料全月可達2,000宗一手。

今THE HOLBORN首輪開售的128伙，實用面積由220至260平方呎，價單訂價由617.9萬至854.7萬元，價單呎價由26,924元至33,518元。若以120天即供付款方法提供6%折扣計算，折實售價由580.8萬至803.4萬元，佔124伙的折實售價低於800萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元。

↓↓一房交樓標準示範單位↓↓

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↓↓一房連裝修、經改動示範單位↓↓