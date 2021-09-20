港鐵東涌配電站住宅項目明起招意向　估值達51億

港鐵（0066）公布，將於明日（21日）就東涌牽引配電站物業發展項目，邀請有興趣的發展商及/或財團提交發展意向書。意向書截收日期為下周二（9月28日）。市場預計，項目估值高達51億元。

提供最多1800伙 本月28日截收意向書

上述項目為東涌市地段第50號之地段，位於東涌文東路、毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型住宅屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，其住宅樓面面積上限為939,568平方呎，可提供1,400至1,800個住宅單位。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商及/或財團遞交正式標書。

萊坊料30家發展商遞交意向書

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預計，項目將吸引約30家發展商遞交發展意向，最終正式入標數目約10份。另料項目每平方呎樓面地價約4,500至5,500元，即估值約42億至51億元。