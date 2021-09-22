施永青不認為中央政府向地產商開刀　市民買賣物業獲基本法保障

外電日前報道，中央政府要求香港發展商配合解決本地土地及住屋等問題。中原地產創辦人施永青出席電台節目時指出，中央政府並無理由向地產商開刀﹑逼他們到牆角，打壓地產商說法言過其實。

施永青指出不相信中央政府會向地產就須做事情發出指示，認為只是傳遞訊息；又指出地產商在房屋問題一向扮演重要角色，中央尋求其支持及配合，較易落實房屋政策。

他又指出地產商一向肩負社會責任，可是作為私營機構，營商以獲利為主，並指出《基本法》列明港人買賣物業享有保障。政府要收回私人土地，作出合理賠償，認為遊戲規則「無得改」。同時香港有《競爭條例》處理壟斷問題，本港地產商歡迎外資及中資加入市場，地產商無壟斷地位。

至於房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉在同一節目內指出，樂見更多私人發展商參與公營房屋項目，又建議發展商與社企合作，提供廉價資助房屋，甚至如房協的乙類屋邨予特定人士租住。