CCL報190.55點　創歷史次高　分析：略高於兩年前歷史高位爭持

中原城市領先指數CCL最新報190.55點，按周升0.75%，為歷史次高，僅次於8月中191.34點之歷史新高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）分別報193.33點及190.82點，同為歷史次高。至於CCL（大型單位）報189.12點，按周升1.60%，升幅為6周以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前CCL Mass破頂後，走勢持續一升一跌，指數連續6周企穩於2018年高位191.67點之上，略高於兩年前的歷史高位爭持。

新界西CCL結束3周跌勢 重返兩年前高位

分區指數方面，本周錄得兩升兩跌。新界西CCL_Mass報176.26點，按周升2.11%，結束3周連跌，本周指數重返兩年前歷史高位水平；港島CCL_Mass報197.19點，按周升0.54%，與歷史高位相差1.03%。

新界東CCL_Mass報207.97點，按周跌0.15%；九龍CCL_Mass報187.19點，按周跌0.35%，近8周，有2次高於2018年高位188.71點。四區樓價各自反覆，拖累CCL持續於歷史高位窄幅爭持。

本周指數反映8月底至9月19日之市況，未反映近期政策及股市波動之影響。